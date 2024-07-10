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‘Şirine’yi atan akademisyene 1.5 yıl hapis

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#Elanur Pilici#Asliye Ceza Mahkemesi#Mahkeme
‘Şirine’yi atan akademisyene 1.5 yıl hapis
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

Bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Elanur Pilici (49), 15 Ağustos 2023 günü, İstanbul Küçükçekmece’de yaşadığı binada komşusunun ‘Şirine’ isimli kedisini tekmeledikten sonra 4’üncü kattaki pencereden attı.

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Yoğun bakımda tedaviye alınan ‘Şirine’ hayatta kaldı. Sahibi Fatma Aydın’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Elanur Pilici hakkında “ev hayvanına işkence” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada savcı, bir önceki duruşmada Pilici’nin “evcil hayvana işkence” suçundan cezalandırılmasını istedi. Dün görülen karar duruşmasında ise savcı mütalaasını değiştirerek, Pilici’nin “evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs” suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Elanur Pilici son savunmasında özetle şunları söyledi: “Kediye elimi bile sürmedim. Normalim. Hayvanları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa bir hayvana vurdum. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm.  Beni bir görüntüden yargılamayın. Ben hayvanseverim.”

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Mahkeme, Elanur Pilici’ye “evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs” suçundan 1.5 yıl hapis cezası verdi. Pilici’nin, duruşmalarda pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle cezada takdiri indirim uygulamadı.

 

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#Elanur Pilici#Asliye Ceza Mahkemesi#Mahkeme

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