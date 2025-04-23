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Şirinevler’de riskli bina boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#Şirinevler#Kentsel Dönüşüm#Bahçelievler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 17:48

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler’de 6.2‘lik deprem sonrası bir bina boşaltıldı. Öte yandan Bahçelievler'de de bir binanın destekleyici demirinde eğrilme fark edilmesi üzerine, bina tedbiren boşaltıldı.

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak’ın açıklamaları şöyle:

Şirinevler’de Cengiz Topel Caddesi’nin üzerindeyiz. Depremle birlikte ekipler sahada taramalara başladı. Hasar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar sorun yok. Sadece arkamızda bulunan bir binada bir takım kaymalar aşağıya doğru arttı. Hızlıca bina tahliye edildi. Etrafına güvenlik şeridi çekildi.
Binanın yanındaki açılmanın daha önceden olduğunu depremle birlikte risk olduğunu belirtti. Bina sakinleri kentsel dönüşüm için karar aldıkları belirtti.

Şirinevler’de riskli bina boşaltıldı

BAKIRKÖY'DE 3 KATLI METRUK BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

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Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise 3 katlı bir bina metruk binada deprem sırasında hasar oluştu. Binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, yan cephesinde ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şirinevler’de riskli bina boşaltıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri ise bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı görülmedi. Öte yandan, iddiaya göre binanın yaklaşık 25 yıl önce yıkılması için boşaltıldığı ama mahkemelik olduğu için de yıkılamadığı öğrenildi.

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"BU BİNA 25 SENEDİR METRUK"

Hasar gören binanın yapındaki apartmanda apartman görevlisi olan Tayfun Bolatlı, "Ben yaklaşık 6 yıldır apartman görevlisiyim. Bu bina 25 senedir metruk şekilde. Yıkım yapılması için binanın sahibi dış mantolama yaptırdı. Burada büyük bir risk oluşturuyor. Buranın yıkılması mahalle sakinleri adına da önemli. Binayla ilgili mahkemelik bir durum var diyorlar ama ben bilmiyorum.Buranın yıkılması lazım. Depremden sonra binanın dış cephesinde çökme oldu.

Şirinevler’de riskli bina boşaltıldı
Bizde polise ve itfaiyeye bilgi verdik. Ekipler gelip bina çevresinde önlem aldı. Çökme sesini duyduk. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Yanındaki bina bize ait. Olası durumda binanın üzerine düşeceğini zannetmiyorum ama bina sakinleri tedirgin. Ekiplerden burayla ilgili gerekeni yapmasını istiyoruz" dedi.

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BAHÇELİEVLER'DE DESTEK DEMİRİ EĞRİLEN BİNA BOŞALTILDI

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem sonrasında, Şirinevler Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan destekleyici demirin eğrildiği fark edildi.

Tedbir amacıyla boşaltılan binada inceleme başlatıldı.

Şirinevler’de riskli bina boşaltıldı

 

 

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#Şirinevler#Kentsel Dönüşüm#Bahçelievler

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