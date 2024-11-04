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Şişli'de canice katledilmişti... Şirin Elmas Hanilçi'ye acı veda... Aile depremden sonra İstanbul'a taşınmış

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#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 14:20

İstanbul Şişli'de mezarlıkta kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) tarafından canice öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Amca Ali Hanilçi büyük üzüntü yaşadoğını belirtirken, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları." ifadelerini kullandı.

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Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

Şişlide canice katledilmişti... Şirin Elmas Hanilçiye acı veda... Aile depremden sonra İstanbula taşınmış

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBUL'A TAŞINMIŞ

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin'in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı.

Şişlide canice katledilmişti... Şirin Elmas Hanilçiye acı veda... Aile depremden sonra İstanbula taşınmış
Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
Şişlide canice katledilmişti... Şirin Elmas Hanilçiye acı veda... Aile depremden sonra İstanbula taşınmış

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Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul'da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz." dedi.

Şişlide canice katledilmişti... Şirin Elmas Hanilçiye acı veda... Aile depremden sonra İstanbula taşınmış

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

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#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#İstanbul

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