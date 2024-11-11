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Şirin Elmas Hanilçi cinayeti soruşturması.. Cinsel istismara uğradığı belirlendi

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#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#Çocuk Cinayeti
Şirin Elmas Hanilçi cinayeti soruşturması.. Cinsel istismara uğradığı belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:20

İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

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#Şirin Elmas Hanilçi#Şişli#Çocuk Cinayeti

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