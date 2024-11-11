Şirin Elmas Hanilçi cinayeti soruşturması.. Cinsel istismara uğradığı belirlendi

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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.