MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSiren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı
GeriGündem Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı! Soruşturma başlatıldı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında dron çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peşpeşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında dron çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.

Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı Soruşturma başlatıldı

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."

Siren seslerini duyanlar paniğe kapılmıştı Soruşturma başlatıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle