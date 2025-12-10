×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şırdancı Mehmet yine gündemde: Çarptığı kadın ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Şırdancı Mehmet#Trafik Kazası#Mehmet Sur
Şırdancı Mehmet yine gündemde: Çarptığı kadın ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 17:14

THY uçağında şırdan yedikten sonra kara listeye alınması ve çektiği tuhaf videolar ile gündeme gelen Şırdancı Mehmet bu kez bir trafik kazasına karıştı. Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen ‘Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni ‘Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Şırdancı Mehmet yine gündemde: Çarptığı kadın ağır yaralandı

Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şırdancı Mehmet yine gündemde: Çarptığı kadın ağır yaralandı

Gözden KaçmasınŞırdancı Mehmete THYden 6 ay bilet yok'Şırdancı Mehmet'e THY'den 6 ay bilet yokHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınŞırdancı Mehmet’e 16 yıllık eşinden boşanma davasıŞırdancı Mehmet’e 16 yıllık eşinden boşanma davasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırdancı Mehmet#Trafik Kazası#Mehmet Sur

BAKMADAN GEÇME!