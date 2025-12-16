Sırada biri mi var

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklandı. O akşam Güllü dışında evdeki iki kişiden biri olan Sultan Nur Ulu “Pişmanım” diyerek bildiği her şeyi itiraf etti. “Güllü Anne’yi Tuğyan pencereden itti” diyerek o gece yaşananları anlattı. Tuğyan bu itirafları reddetse de olayın asli faili olarak bütün oklar onu gösteriyor. Savcılığa göre olay çözülmüş durumda. Ama dosyadaki gizlilik ve kısıtlama kararı da devam ediyor. Avukatların bile dosyaya erişimi çok kısıtlı. Dosyadaki bazı detayları şimdilik görmeleri veya belgelerin, raporların örneklerini almaları şimdilik mümkün değil.

PLANI BAŞKA KİM BİLİYORDU

Bu durum bazı ihtimal ve şüpheleri de beraberinde getiriyor. En kritik ihtimal Tuğyan ve Sultan dışında olay öncesi veya sonrası süreçten sorumlu tutulabilecek başka fail ya da faillerin olması... Soruşturma birimleri Tuğyan’ın annesini öldürmesinin bir anlık karar olmadığını, daha önceden planlanmış ve o gece şartlar oluşunca devreye sokulmuş bir plan olduğunu değerlendiriyor. Ancak bu tasarıyı Tuğyan dışında kimlerin bildiği henüz muamma...

GEÇMİŞİ DE MERCEK ALTINDA

Ayrıca tanık ifadeleri ve bazı somut veriler Tuğyan ve Sultan’ın bu olaydan sonra o gece yaşananları yakınlarına ve arkadaşlarına anlattıklarını gösteriyor. Sultan’ın olayı babasına, babasının da başkalarına anlattığına dair tanıkların ifadeleri var. Aynı şekilde ifadesinde ‘kimseye anlatmadım’ dese de Tuğyan’ın bu olayı yakınlarına veya başka arkadaşlarına anlatıp anlatmadığı ve olay sonrası herhangi bir yardım alıp almadığı da dikkatle araştırılıyor. Ayrıca Sultan Nur’un itiraflarıyla birlikte Tuğyan’ın bütün geçmişi, geçmişinde çevresinde yaşanan olaylar ve Tuğyan’ın bağlantıları da mercek altında. Bu merceğin altından beklenmedik bir bulgu da çıkabilir.

Tuğyan Ülkem’in tutuklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Sultan Nur’un hukuki durumuydu. Sultan Nur, Güllü’nün pencereden atıldığı odada Tuğyan dışındaki tek kişi. Tuğyan’ın tutuklandığı gece o da ‘adli kontrol’ tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hürriyet bu konudaki yeni detaylara ulaştı. Dosyadaki bilgilere göre Sultan Nur da ‘kasten öldürmek’ suçundan hâkimliğe sevk edildi. Ardından da yurtdışı çıkış yasağı konuldu ve ‘ev hapsi’ tedbiriyle elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı. Tuğyan’ın annesini öldürmeyi önceden planladığını değerlendiren soruşturma birimleri, olay gecesi Sultan’ın olaydaki rolünün tam olarak ne olduğunu, ‘iştirak’ olup olmadığını araştırıyor. Bu araştırmadan çıkacak neticeye göre Sultan’ın hukuki durumu değişebilir.

‘BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ’

Sultan Nur Ulu’un itiraflarından yeni detaylar ortaya çıktı. Sultan Nur, çok çekindiğini söylediği Tuğyan’ın olaydan sonra “Ben yanarsam ikimiz de yanarız” diye tehdit ettiğini de anlattı. Sultan Nur’un ifadesinden bölümler şöyle:

“Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılamadım. Tuğyan ile yalnız kaldığımızda bir ara bana ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Annesini ittiğini gördüğüm için bana bunu dedi. Ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak ‘koş’ dedi. Tuğyan ile kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek nedeni ona karşı tavır alırsam suçu üstüme atmasından korkmamdı. Tuğyan ile Güllü’yü öldürmek için plan yapmadık. Onun da plan yaptığına şahit olmadım. Öldürmesinin nedeni küçüklüğünden beri gelen kırgınlıklar ve annesinin rahat yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Tuğyan bunları bana olaydan sonra anlatmıştı.”

ESRARENGİZ DÖVME

Dosyada şimdiye kadar 20’ye yakın tanık var. Bu tanıkların çok çeşitli iddia ve ihbarları bulunuyor. Soruşturma makamları bu iddia ve ihbarları da dikkatle takip ediyor. Ciddiye alınanların ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Son olarak soruşturma birimlerine gelen ihbardaki iddia şu: ‘Tuğyan olaydan bir süre önce koluna ‘pencereden düşen kadın’ dövmesi yaptırdı. Sonradan da sildirdi. Bu ihbarı yapan kişinin ifadeleri de ‘tanık’ sıfatıyla dosyaya girecek.

MALKATA ÇELİŞKİSİ

Tuğyan Ülkem, 17 sayfalık ifadesinin 5. sayfasında “Malkata isimli müziği kendi telefonumdan açtım. Sultan’dan açmasını isteyip istemediğimi hatırlamadım” diyor. Savcılığın daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine de “Sultan’dan Malkata açmasını ben istedim” diye ifadesini değiştiriyor.