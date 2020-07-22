'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

Şüpheli N.Ş.‘nin paylaşımları ve ifadesinde saplantılı ve takıntılı davranış sergilemesi ve Bodrum Devlet hastanesinden alınan gözlem altına alınmasının uygun olacağına dair rapora istinaden şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklarında gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince gözlem altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereken önem ve hassasiyetle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OLAY

Muğla'da yaşayan 21 yaşındaki T.Ç., yaklaşık iki yıldır 46 yaşındaki N.Ş. tarafından sosyal medyadan kendisinin taciz edildiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından, "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış." paylaşımı sonrası çok sayıda destek mesajı aldı. Olayın duyulmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.