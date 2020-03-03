Siraç isminin anlamı nedir? Siraç ne demek?

Arap, Fars ve Türk toplumlarında kullanılan Siraç ismi, ışık saçan meşale anlamındadır.Bu isim, insanın hayat yolunda doğruluğu bulması anlamına da gelmektedir. Kendi yolunu aydınlatan tercihlerde bulunan kimse olarak kullanılır.

Siraç ismi, çevresine nur saçan kişi anlamını taşımaktadır. Bu kimse çevresindeki kimselere yardım eden, kurtaran bir kimsedir. Hayırlı ilim, insanı karanlıktan kurtaran bir yaşam biçimi ismin işaret ettiği manalardır.

Siraç Ne Demek?

Siraç ismi, bazı dini kaynaklarda kullanılmaktadır. Bu kaynaklar Hazreti Muhammed'den bahsederken "Siraç" ismini kullanmaktadır. Peygamberin insanları aydınlatan sıfatlarından yola çıkılarak bu sözcük tercih edilmektedir.

Arapça ve Farsça kaynaklar, peygamberlerin nurlu yaşantısından bahsederken, Siraç sözcüğüne yer vermektedir. Bu isim, çevresine nur saçan peygamber anlamında kullanılmıştır.

Siraç ismi, bazı manevi değerleri de temsil etmektedir. Buna göre ilim irfan sahibi olmak, ismin taşıdığı bir değerdir. Cehaletten kurtulmak, yararlı bilgilerle insanlığa yol göstermek anlamlarını taşımaktadır.

Siraç, bir insanın sahip olması gereken değerlere işaret etmektedir. Doğruluk, dürüstlük, hayırseverlik bu isme yüklenen anlamlardır. İnsanın kendisini iyi yetiştirmesi de bu ismin anlamı kabul edilir.