Sıra dışı kelimesi de yazım hatası yapılmaya uygun bir kelimedir ve sıkça yazım hatalarına şahit olabilirsiniz. Peki, sıra dışı nasıl yazılır? Sıradışı TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Sıra dışı kelimesinin yazımı özellikle lise giriş ve üniversite giriş sınavlarında sorulmaktadır. Bu kapsamda sıra dışı ayrı yazıldığında doğru bir yazıma sahip olmaktadır.

Sıradışı TDK’ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sıra dışı ayrı olarak yazılmaktadır. Bu sözcük “sıradışı” olarak yazıldığında sözlükte bir anlam bulunamamaktadır. Ayrıca Türk Dil Kurumu sözlüğünde bu kelimenin uygun yazımı için bir örneğe de yer verilmektedir.

- Ben sıradan biri değil, sıra dışı biriyim. (Ayşe Kulin)