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Sıra dışı bir dava... Tacizci müdüre dava!

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#Taciz#Müdür#Mersin
Sıra dışı bir dava... Tacizci müdüre dava
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 06:59

Mühendis Ç.D.’ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kadın müdür H.C. hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ç.D. şikâyet dilekçesinde “H.C. tarafından şahsıma yapılan, fiziksel ısrarcı tacizlere ve tehditlere dayanamadığım için psikolojik olarak buhrana sürüklendim” dedi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, erkek bir mühendis Ç.D., Eylül 2020’de, Mersin’deki bir kamu kurumunda görev yapmaya başladı. Ç.D., göreve başladıktan sonra, kadın şube müdürü H.C. tarafından mesai saatleri dışında, ısrarla bir şekilde görüntülü olarak aranmaya başlandı. Bu görüşmelerde, müdür, “Müsaitsen sana geleyim, olmazsa sen alkol al bana gel, oturur bir şeyler içeriz” şeklinde tekliflerde bulundu. Ç.D. ise bu tarz teklifleri reddetmesine rağmen, müdür ısrarcı olmayı sürdürdü. Ç.D.’nin iddiasına göre, müdür tarafından makamına çağırılarak, “Beni nasıl buluyorsun, seks hayatın nasıl” şeklinde cinsel içerikli sorular da soruldu.

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‘PSİKOLOJİM BOZULDU’

Ç.D. uğradığı tacizi ispatlayabilmek için, şube müdürünün odasına çağrıldığı zaman yapılan görüşmeleri de kaydetmeye başladı. Ç.D. şikâyet dilekçesinde, bir akşam yemeği dönüşünde yanında çalışma arkadaşları olmasına rağmen, kadın müdür tarafından ‘elle taciz’ edilerek “Bu akşam sende kalayım, ben evimi yeni taşıdım” teklifinde de bulunduğunu iddia ederek “H.C. tarafından şahsıma yapılan, fiziksel ısrarcı tacizlere ve tehditlere dayanamadığım için psikolojik olarak buhrana sürüklendim” dedi.

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‘İDDİALAR DOĞRULANDI’

İddianamede, şüphelinin atılı suçlamaları kabul etmediği ancak tanık beyanlarının müştekinin iddialarını doğruladığı, ses kayıtları üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesinin de müştekinin iddialarını doğruladığı belirtildi. İddianame suç tarihi olarak “18 Eylül 2020 ile 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında zincirleme” ifadesi yer alırken, müdür için cinsel taciz suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

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TANIKLAR DA DİNLENDİ

Davanın ilk duruşması Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Şubat 2022 tarihinde yapıldı. İlk duruşmada sanık katılmazken, müşteki ve tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenilen tanıklar da Ç.D.’nin iddialarını doğrulayan beyanlarda bulundu. Davanın ikinci duruşması ise 22 Haziran 2022 tarihinde yapıldı. Duruşmaya katılan sanık müdür, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Savunmaların ardından mahkeme olaya ilişkin gönderilen ses kayıtlarının çözümü için CD’nin bilirkişiye verilmesine, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı önümüzdeki aralık ayına erteledi.

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