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Sıra da yetki de sizde

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#Bahçeli#Trabzon#Giresun
Sıra da yetki de sizde
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli dün Trabzon ve Giresun’da miting yaparken “Artık sandık göründü. Sıra da, söz de, yetki de alayınızda. Ne olursa olsun, nasıl bir işiniz çıkarsa çıksın, 14 Mayıs’ta sandığa koşa koşa gidecek misiniz?” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Trabzon ve Giresun’da vatandaşlara seslenirken özetle şunları kaydetti: “Artık vakit yaklaştı. Çember daraldı, sandık göründü. Trabzonlu kardeşlerim, istikrarınıza, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için tam 4 gün sonra sıra da, söz de, yetki de alayınızda. 14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Ne olursa olsun, nasıl bir işiniz çıkarsa çıksın, 14 Mayıs’ta sandığa koşa koşa gidecek misiniz?

Sıra da yetki de sizde

HİÇ KİMSE MİLLET İRADESİNE ZİNCİR VURAMAZ

Almanya’da, Fransa’da, ABD’de ve İngiltere’de çıkan dergi ve gazeteler sistemli ve şiddetli algı operasyonları yapmaktadır. Batı 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni şekilde zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Türkiye’nin iç siyasi gündemine karışmak, demokrasi namusunu lekelemeye çalışmak bir defa gayri ahlaki ve gayri meşru bir tavırdır. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak, gitmeli manşeti atan bir dergi bizim için yırtılıp atılacak kâğıt parçasından farksızdır.   

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BAYAĞI BİR PROVOKASYON

Erzurum’da yaşanan ve Trabzon kültüründen, Trabzon’un mayasından, Trabzon’un asaletinden nasibini alamamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. Erzurum’da aklıselim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. 

Sıra da yetki de sizde

EREN BÜLBÜL İÇİN ADALET 

Bir terörist için adalet isteyenler, mesela şehidimiz, evladımız Eren Bülbül’ün dökülen kanlarının hesabını nasıl verecekler? İBB Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin.

MUTFAKTAN ÇIKMASIN

Kılıçdaroğlu mertse, adamsa, yüreği yetiyorsa, kendine güveniyorsa şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin hukukunu, milletimizin ve devletimizin bekasını savunsun da görelim. Yapamaz, çünkü Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak cumhurbaşkanı adayıdır. Sokağa çıkmasın, mutfaktan da dışarı çıkmasın.”

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#Bahçeli#Trabzon#Giresun

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