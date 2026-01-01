Sır perdesi hala kalkmadı... 265 kişi Elif’i arıyor

Haberin Devamı

BALIKESİR’de Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta Yukarıyapıcı Göleti çevresine kamp yapmaya gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Elif Kumal’dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. Ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

‘YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ VAR’

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Enis G. ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in otomobiline binip kamp alanından ayrıldığını söyledi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile sevgilisi Enis G.’nin yanlarındaki arkadaşı ifadesinde iki sevgilinin kavga ettiğini ve Enis G.’nin, Elif’i darp ettiğini söyledi.

Elif Kumal’ı arama çalışmaları AFAD’ın başkanlığında toplam 265 kişiden oluşan ekiple, karadan, denizden ve havadan 4. günde de devam etti. AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası’nda Kumal’ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın Bandırma’da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.

SON FOTOĞRAFLARI

- Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla gittiği kamp alanından çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Elif Kumal’ın, yanındaki köpekle birlikte Enis G.’yi ve kamp ateşini görüntülediği görüldü.