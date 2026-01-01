Sır perdesi hala kalkmadı... 265 kişi Elif’i arıyor

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 07:00

Kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile geçen cumartesi gecesi yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan bir daha haber alınamadı. 265 kişilik ekip AFAD başkanlığında arama çalışmalarını sürdürürken, Kumal’ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu.

BALIKESİR’de Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta Yukarıyapıcı Göleti çevresine kamp yapmaya gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Elif Kumal’dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. Ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

‘YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ VAR’

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Enis G. ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in otomobiline binip kamp alanından ayrıldığını söyledi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile sevgilisi Enis G.’nin yanlarındaki arkadaşı ifadesinde iki sevgilinin kavga ettiğini ve Enis G.’nin, Elif’i darp ettiğini söyledi.

Elif Kumal’ı arama çalışmaları AFAD’ın başkanlığında toplam 265 kişiden oluşan ekiple, karadan, denizden ve havadan 4. günde de devam etti. AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası’nda Kumal’ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın Bandırma’da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.   

SON FOTOĞRAFLARI

- Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla gittiği kamp alanından çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Elif Kumal’ın, yanındaki köpekle birlikte Enis G.’yi ve kamp ateşini görüntülediği görüldü.

