Sır perdesi aralanıyor: Büşra bebek olayında kan donduran itiraf

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Sivas’ın Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası’na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 11 aylık kızları Büşra’nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, “Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı” dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise ‘Mavi kazaklı Mehmet’ isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır’a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır’da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı’nın (27) aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

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ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATMIŞ

Baba Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır’da yapılan soruşturmalarda Balıkçı’nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2’nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

Çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı’ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

TEKRAR İFADELERİ ALINACAK

İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil olmak üzere 6 kişinin yeniden ifadesi alınacak.

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Adli Tıp Kurumu’na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

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6 KİŞİ CEZAEVİNDE

BABA Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), ‘çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ile ‘suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.