Sır perdesi aralanıyor

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İSTANBUL Sarıyer’de önceki gün 09.30 sıralarında, yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkeğe ait cesedin başında siyah çöp poşeti bulunduğu ve bantlanmış halde olduğu görüldü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi.

‘HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK’

Polis ekipleri, ölen kişinin çantasındaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı oteli tespit etti. Otelde inceleme yapan polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev’e (20) ait olduğunu belirledi. Ayrıca, Amriev’in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı notta, “Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin” yazdığı öğrenildi.

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Notun devamında ise Kuran-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.