Sır ölümden önceki... Son kavga

Haberin Devamı

Özgür Aydoğan (42) ve sevgilisi Ebru Cizdam (41), Almanya Hamburg’da yaşıyordu. 2 çocukları bulunan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan, birlikte inşaat ve gıda şirketi sahibiydi. Hem ticaret hem de turistik amaçlı 25 Şubat 2022 günü İstanbul’a gelen çift, geçen çarşamba günü Ortaköy’deki lüks otelin 7. katında Boğaz manzaralı bir oda tuttu. Akşam saatlerinde otelin yakınındaki bir gece kulübüne giden çift, burada eğlenirken aralarında tartışma çıktı. Tartışarak otele gelen çift odalarına gitti. Saat 01.10’da Ebru Cizdam, 7. kattaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

‘ÇATIDAN İNDİRMEYE ÇALIŞTIM’

Otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri, çizikler ve yaralar olan Özgür Aydoğan’ı gözaltına aldı. Özgür Aydoğan ifadesinde, “Otele yakın bir yerde alkol alarak eğlendik. İlerleyen saatlerde eşim alkolün de etkisiyle barda taşkınlık yaptı. Bu nedenle saat 01.00 gibi otele döndük. Odaya girdiğimizde eşim hava almak için odanın terasına çıktı. Bir süre sonra terasa baktığımda kendisini göremedim. Kontrol etmek için terasa çıktığımda eşimi otelin çatısına çıkarken gördüm. Çatıdan indirmeye çalıştığımda aşağı düştü” dedi.

Haberin Devamı

‘15 SANİYE SONRA TERASTAYDI’

Otelin aşağısında bulunan bir tanık ise polise verdiği ifadesinde “Kadın düştüğünde teras kısmında kimse yoktu. Yaklaşık 15 saniye sonra teras kısmında beyaz gömlekli bir erkeğin aşağı baktığını gördüm” dedi.

Özgür Aydoğan önceki gün akşam saatlerinde Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Aydoğan, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLER

Otel görevlileri, o gece Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam’ın lobide tartıştıklarını gördüklerini söylediler.

Polis, çiftin otele gelmeden önce sokakta kavga ettikleri görüntülere de ulaştı. Kamera görüntülerinde, Özgür Aydoğan’ın, Ebru Cizdam’ı sakinleştirmeye çalıştığı, bir yandan da zorla sürükleyerek odaya soktuğu görülüyor.

Polis, çiftin kaldığı otel odasının yanındaki odada kalan bir kişinin de ifadesini aldı. Tanık olarak ifadesi alınan bu kişi, herhangi bir ses veya gürültü duymadığını söyledi.