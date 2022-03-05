Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sır ölümden önceki... Son kavga

#Ebru Cizdam#Özgür Aydoğan#KAVGA
Sır ölümden önceki... Son kavga

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Ebru Cizdam’ın Ortaköy’deki bir otelin 7’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan Özgür Aydoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydoğan ifadesinde, “Terastan otelin çatısına çıkarken gördüm. İndirmeye çalıştığım sırada aşağı düştü” dedi.

Haberin Devamı

Özgür Aydoğan (42) ve sevgilisi Ebru Cizdam (41), Almanya Hamburg’da yaşıyordu. 2 çocukları bulunan Ebru Cizdam ve Özgür Aydoğan, birlikte inşaat ve gıda şirketi sahibiydi. Hem ticaret hem de turistik amaçlı 25 Şubat 2022 günü İstanbul’a gelen çift, geçen çarşamba günü Ortaköy’deki lüks otelin 7. katında Boğaz manzaralı bir oda tuttu. Akşam saatlerinde otelin yakınındaki bir gece kulübüne giden çift, burada eğlenirken aralarında tartışma çıktı. Tartışarak otele gelen çift odalarına gitti. Saat 01.10’da Ebru Cizdam, 7. kattaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

‘ÇATIDAN İNDİRMEYE ÇALIŞTIM’

Otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri, çizikler ve yaralar olan Özgür Aydoğan’ı gözaltına aldı. Özgür Aydoğan ifadesinde, “Otele yakın bir yerde alkol alarak eğlendik. İlerleyen saatlerde eşim alkolün de etkisiyle barda taşkınlık yaptı. Bu nedenle saat 01.00 gibi otele döndük. Odaya girdiğimizde eşim hava almak için odanın terasına çıktı. Bir süre sonra terasa baktığımda kendisini göremedim. Kontrol etmek için terasa çıktığımda eşimi otelin çatısına çıkarken gördüm. Çatıdan indirmeye çalıştığımda aşağı düştü” dedi.

Haberin Devamı

‘15 SANİYE SONRA TERASTAYDI’

Otelin aşağısında bulunan bir tanık ise polise verdiği ifadesinde “Kadın düştüğünde teras kısmında kimse yoktu. Yaklaşık 15 saniye sonra teras kısmında beyaz gömlekli bir erkeğin aşağı baktığını gördüm” dedi.

Özgür Aydoğan önceki gün akşam saatlerinde Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Aydoğan, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAKTA BİRBİRLERİNE GİRMİŞLER

Otel görevlileri, o gece Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam’ın lobide tartıştıklarını gördüklerini söylediler.

Polis, çiftin otele gelmeden önce sokakta kavga ettikleri görüntülere de ulaştı. Kamera görüntülerinde, Özgür Aydoğan’ın, Ebru Cizdam’ı sakinleştirmeye çalıştığı, bir yandan da zorla sürükleyerek odaya soktuğu görülüyor.

Polis, çiftin kaldığı otel odasının yanındaki odada kalan bir kişinin de ifadesini aldı. Tanık olarak ifadesi alınan bu kişi, herhangi bir ses veya gürültü duymadığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Cizdam#Özgür Aydoğan#KAVGA

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya