Sır dolu infaz... İki arkadaşı ‘başka biri öldürdü’ iddiası

İhbarla olay yerine gelen ekipler yangını söndürdükten sonra girdikleri işyerinde iki kişinin cesedini bulmuştu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, yerde başından vurulmuş şekilde ölü bulunan kişinin Şükrü Yılmaz (45), koltukta oturur vaziyette çene altından vurulmuş olarak bulunan kişinin ise İsmail Akın (48) olduğu belirlenmişti.

ÖNCE YILMAZ’I KATLETTİ

Yangının ardından ortaya çıkan çifte infazın sır perdesini kaldırmak için polis ekipleri yoğun çalışma başlattı. Bir süre önce işyerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenilen Akın ve Yılmaz’ın konuşmak için buluştuğu, çıkan tartışmada Akın’ın, Yılmaz’ı silahla vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılmasıyla çıktığı belirlendi. Yakınları ise ikilinin çok iyi dost olduklarını, olayın 3’üncü bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti. Akın’ın ilk olarak arkadaşı Yılmaz’ı öldürdüğü, ardından alt kattaki atölyedeki motosikleti ateşe verdiği, yangın çıkarıp ardından arkadaşının yanına giderek intihar ettiği öne sürüldü.