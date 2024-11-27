Sır cinayette şok gelişme: Babadan 6 yıl sonra itiraf

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Olay yerine gelen polisler, beze sarılmış haldeki cesedin bir kız çocuğa ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerin ardından cesedin 5 yaşındaki Melike Eşiyok’a ait olduğu ve bulunduğu günden 2 gün önce öldüğü belirlendi. Polis olaydan sonra tüm aile üyelerinin ifadelerini aldı. Ancak o dönem şüpheli bir duruma rastlanmadı, herhangi bir gözaltı olmadı.

KARDEŞİ CİNAYETİ AYDINLANDI

6 yıl sonra, Melike Eşiyok’un kardeşi okulda rehber öğretmenine giderek, “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Öğretmen de polisi arayıp durumu bildirdi. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. Baba Cahit Eşiyok ve anne M.E. ile eski eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli baba ilk ifadesinde, “Çocuk bakımsızlıktan öldü, cesedini göle attım” dedi. Diğer zanlılar ise suçlamaları reddetti. Babadan alınan kan örnekleri, 2018’de bulunan cesedin DNA örnekleriyle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ailenin, çocuklarının 6 yıl önce ölmesine rağmen herhangi bir resmi bildirimde bulunmadığı ve yaşamlarına normal şekilde devam ettiği iddia edildi.