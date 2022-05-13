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Sır cinayete indirimli ceza

#Cinayet#İstanbul#Ayşe Gül
Sır cinayete indirimli ceza

İstanbul Kâğıthane’de yaşayan Ayşe Gül (28), başka biriyle evliydi ancak Cengiz Kılıç’la (35) arkadaşlık ediyordu.

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Doğan çocuğuna bile Cengiz Kılıç’ın babasının ismini vermişti. Ancak 2019 yılında ayrıldılar. Cengiz Kılıç bebeğin kendisinden olduğunu iddia ederek babalık davası açtı.

Cengiz Kılıç, 16 Ağustos 2019 günü Ayşe Gül’ün eşiyle birlikte yaşadığı evin merdivenlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cengiz Kılıç’ın sol tarafında bir bıçak da vardı. Ayşe Gül, polise teslim oldu ve cinayeti kendisinin işlediğini anlattı. İddiasına göre Cengiz Kılıç kendisini sürekli sıkıştırıyor ve uyuşturucu kullandırtıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Gül’e kasten öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘AYŞE ÖLDÜRMÜŞ OLAMAZ’

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Cengiz Kılıç’ın arkadaşları cinayeti Ayşe Gül’ün işlemiş olamayacağını iddia ederek, “Birbirlerini çok seviyorlardı” diye ifade verdi. Ancak Ayşe Gül cinayeti tek başına işlediğini savundu. Mahkeme heyeti, Ayşe Gül’ü haksız tahrik altında öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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#Cinayet#İstanbul#Ayşe Gül

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