Sır cinayet çözüldü... Para için kaçırıp öldürdü

İSTANBUL Arnavutköy’de, 24 Ocak 2026’da işe gideceğim diyerek evden çıkan kargocu Ahmet Şahin’in (49), sadece mesaj yoluyla kendileriyle iletişime geçerek “Ev alacağım, bacanak Muzaffer’e 150 bin lira verin” demesi üzerine şüphelenen ailesi, karakola giderek 26 Ocak 2026’da kayıp başvurusunda bulundu. Şahin’in, eşi Fatma Şahin’e telefondan attığı mesajları inceleyen polis ekipleri, bacanak Muzaffer Altuntaş’ı gözaltına aldı. İfadesinde, “Bana da mesaj attı, ‘Parayı şu kişiye vereceksin’ dedi. Ben de verdim. Kaybolmasıyla alakalı bilgim yok” diyen Muzaffer Altuntaş serbest bırakıldı.

AHMET ŞAHİN’İN CESEDİ MEZARLIKTA BULUNDU

Polis ekipleri, bozuk olduğu iddiasıyla aileyle sadece mesaj yoluyla iletişime geçilen telefonu ve Şahin’in otomobilini, takip sistemi ile kamera görüntüleri üzerinden inceledi. İki bacanağın Şahin’in kullandığı otomobille Arnavutköy’de bir petrol istasyonuna uğradığını tespit etti. Sabah saat 09.40 sıralarında giriş yapılan istasyondan saat 13.40’ta aynı otomobilde bu kez sürücü koltuğunda sadece Altuntaş’ın olması üzerine şüphelerini Altuntaş üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, daraltılan bölgede kayıp Şahin’i arama çalışması yaptı. Şahin’in cesedi, Arnavutköy Yeniköy Mezarlığı’ndaki ormanlık alanda kafası ve elleri vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğramış şekilde bulundu. Kafasına, göğsüne ve omuzlarına tabancayla 5 kez ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Şahin’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Muzaffer Altuntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden çalışmalarda Altuntaş’ın, Şahin’in otomobiliyle istasyondan tek başına ayrıldıktan sonra Şahin’in oğlunun kredi kartıyla Bahçelievler’den 242 bin liralık altın aldığı, 1 saat sonra da Zeytinburnu’ndaki başka bir kuyumcuda altını nakite çevirdiği belirlendi. Cinayetin ardından cesedi mezarlıkta bırakıp otomobille Gaziosmanpaşa’ya dönen Altuntaş’ın olaydan 2 gün sonra taksi tutup Silivri’ye gittiği ve para istemek için kullandığı maktulün telefonunu kırıp yol kenarına attıktan sonra kayıplara karıştığı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN ANNESİNİ TAKİBE ALDILAR

Polis ekipleri, şüpheli Muzaffer Altuntaş’ı yakalamak için annesini takibe aldı. Gaziosmanpaşa’daki evinden oğlu kıyafet istediği için dışarıya çıkan ve olaydan habersiz olan anneyi takip eden ekipler, Altuntaş’ı annesinden kıyafet aldığı sırada sokakta yakaladı.

Şüpheliye yönelik sorgulamada Bahçelievler Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olduğu ve bir süre önce işten çıkarıldığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde bacanağıyla kendisine olan borcu yüzünden tartıştıklarını öne süren Altuntaş, “Sanal bahis kumarına düşmüştü, bana 3 milyon lira borcu vardı. Ailesi bilmiyordu. Paramı vereceğini söyledi, Zeytinburnu’ndan Arnavutköy’e gittik. Beni oyaladığını söyledim tartışmaya başladık, bana küfredip silah çekti. Boğuşma yaşandı üstüne atladım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Muzaffer Altuntaş, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.