Sır cinayet çözüldü

SAKARYA’da 14 Ocak günü çantaların içinde bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu. Ceset parçaları üzerinde yapılan incelemede, öldürülen kişinin Afganistan uyruklu B.H.K. (37) olduğu tespit edildi. B.H.K.’nın 1 yıl önce eşi W.H.K. (27) ve 3 çocuğu ile birlikte Sakarya’ya geldiği saptandı. B.H.K.’nin eşi ve onun sevgilisi M.K.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Adapazarı’nda kiraladıkları evde yaşayan W.H.K. ve B.H.K.’nın yanlarına aile dostları olan M.K.A.’nın geldiği, W.H.K. ile M.K.A. arasında bir süre sonra ilişki başladığı öğrenildi. B.H.K.’nın geçen yıl haziran ayında dövülerek vahşice öldürüldüğü, ardından da cesedinin parçalara ayrılarak çantalara konulup dereye atıldığı saptandı. W.H.K. ve M.K.A.’nın Sakarya’da 2 ev değiştirdiği, daha sonra da kentten ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, W.H.K. ve sevgilisi M.K.A.´nın Türkiye´de olmadıklarını belirledi. Polisin cinayetle ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.