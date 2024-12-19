Sır 6 dakikaya müebbet

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Çiftin ilişkisi 5 yıldır sürüyordu. İddialara göre, Ege Rüştü, zaman zaman genç kıza şiddet uyguluyor, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Ege Rüştü, 19 Ekim 2023 günü Beyza ile görüşerek Keçiören’deki evine gelmesini istedi. Beyza, Ege Rüştü ile telefonla görüşerek evinin kapısını açmasını istedi. Genç kız eve girdikten sonra Ege Rüştü, Beyza’yı yakın mesafeden boyun ve kafa bölgesine ateş ederek öldürdü. İddianamede, saat 17.22’de Beyza’nın şüpheliyi aradığı, bu aramadan 6 dakika sonra şüpheli Akoğlu’nun 112’yi aradığı anlatıldı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Tutuklu sanık Akoğlu son savunmasında “Olay kazayla meydana geldi, silahta 7-8 tane daha kurşun vardı, öldürme kastım olsaydı onları da kullanırdım” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

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Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, sonra bu cezayı iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca Akoğlu’na ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.