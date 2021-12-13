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'Siparişim gecikti' diyerek önce bıçakla sonra taşla saldırdı

#Esenyurt#Bıçaklı Saldırı#Taşlı Saldırı

Esenyurt'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişinin geciktiğini iddia ederek, çalışanlara döner bıçağı ile saldırdı. Restorandan güçlükle çıkarılan kadının daha sonra tekrar gelerek, cama taş attığı iddia edildi.

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Olay, 17 Kasım Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. İddiaya göre, dükkana gelen bir kadın ciğer siparişi verdi. Kadın sipariş verdikten 10 dakika sonra, "Siparişim gecikti" diyerek, restoran çalışanları ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada çalışanlardan birinin karşılık vermesi üzerine kebapçının mutfağına giren kadın, eline aldığı döner bıçağı ile etrafa saldırdı. Çalışanlar kadını güçlükle durdurarak, dışarı çıkardı. 

CAMI TAŞLADI

İş yeri sahibi İsmet Erzen, gece saatlerinde dükkanını kapatıp, evine döndü. İş yerinin kapanmasının ardından yüzünü cerrahi maske ile kapatan bir kişi, dükkanın önüne geldi. Yerden aldığı 2 taşı dükkanın camına atan saldırgan, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah dükkanına geldiğin de camın halini gören Erzen, saldırganın aynı kadın olduğundan şüphelenerek, güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp şikayetçi oldu. 

"DÖNER BIÇAĞI ÇEKTİ"

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Yaşananları anlatan kebapçının sahibi İsmet Erzen, "Bir müşteri geldi. Sipariş verdi. 10 - 15 dakika pişirme süresi var. Bu süre içinde kalktı, 'Siparişi istemiyorum' dedi. Ne olduğunu sordum. Bir sorun olmadığını, bir saattir beklediğini sordu. Kardeşim o sırada tepki gösterdi. Kalktı bu sefer cama yumruk attı. Ardından mutfağa girdi, döner bıçağı çekti. Biz hemen araya girdik. Müşterimiz de vardı içerde. Sakinleştirdik, mutfaktan çıkardık. Ardından salona girdi. Üstünü başını yırtmaya başladı. Bize, 'Kasımpaşa'dan ağabeylerim gelecek' dedi. Kaldırdık dükkandan çıkardık. Biz kapanana kadar da bir şey yoktu. Sakinleştirdik gitti. İki saat sonra geliyor, camları taşlıyor. Bize zarar veriyor" dedi.

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#Esenyurt#Bıçaklı Saldırı#Taşlı Saldırı

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