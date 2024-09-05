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Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi... Skandalın yaşandığı börekçi mühürlendi

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#İstanbul#Pendik#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:13

İstanbul Pendik'te meydana gelen olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı börekçiyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedildi, ardından bıçaklandı. Börekçinin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı görüldü. Öte yandan börekçi, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Olay Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi... Skandalın yaşandığı börekçi mühürlendi

CAMLARI KIRILDI, BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı.

Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi... Skandalın yaşandığı börekçi mühürlendi

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İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı. Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.

Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi... Skandalın yaşandığı börekçi mühürlendi

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, “Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba” dedi.

Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi... Skandalın yaşandığı börekçi mühürlendi

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#İstanbul#Pendik#Taciz

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