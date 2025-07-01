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Sipariş götürürken can verdi

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#Motokurye#Emrullah Kılıç#Trafik Kazası
Sipariş götürürken can verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:00

Motokurye olarak çalışan ve spor kulübünde kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç, yemek siparişi götürürken motosikletinin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.

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Ankara Keçiören’de önceki gece bir adrese sipariş götüren Emrulllah Kılıç (25) yönetimindeki motosikletle, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan Kılıç kaldırımda sürüklenirken, motosiklet ise ağaca çarptı. Kılıç’a ilk müdahaleyi mahalle esnafı yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Emrullah Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 5 yıldır çevrim içi yemek siparişi sitesinde motokurye olarak çalışan Emrullah Kılıç’ın, bir spor kulübünde 6 yıldır kick boks antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

‘DAVACI OLACAĞIZ’

Emrullah Kılıç’ın kız kardeşi E.K., “Ağabeyim yıllardır motor kullanıyordu. Özellikle yağmurlu havalarda tüm ekipmanlarını kullanırdı. Evden kask ve dizliğini takarak çıkmıştı. Çok temkinli davranırdı. Anadolu Üniversitesi’nde spor yönetimi okudu. Enerjik, gezmeyi seven, eğlenceli biriydi. Davacı olacağız” dedi.

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#Motokurye#Emrullah Kılıç#Trafik Kazası

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