Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 27 Kasım tarihinde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi.

İddiaya göre siparişi getiren motokurye adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı. Ardından adrese gelen kurye arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek kadını çağırdı. Kuryenin getirdiği siparişleri almaya giden kadın ile kurye arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Tartışma sırasında kadını duvar dibine sıkıştıran kimliği belirsiz motokurye yumrukla saldırarak kadını bayılttı. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine gelirken, motokurye ise getirdiği siparişleri geri alarak motosikleti ile bölgeden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan kadının burnu ve dişinin kırıldığı, ayrıca kafasını yere çarpması nedeniyle yaralandığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının kızı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı gerçekleştiren şahsın bulunarak gerekli cezayı almasını istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, saldırganın O.Ü. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan O.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan motokuryenin saldırısı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya'daki olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kadına şiddete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Bakan Gürlek, "Adli süreci titizlikle takip edeceğiz." dedi. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.

Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.

Haberin Devamı

Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır.

Gözden Kaçmasın Bir anlık temas faciaya dönüştü: Kozalak toplarken akıma kapıldı Haberi görüntüle