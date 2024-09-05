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Sipariş sonrası rezil olay! Kadına taciz, öfkeli kocaya meydan dayağı

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#İstanbul#Pendik#Darp
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 09:16

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, İstanbul Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

Sipariş sonrası rezil olay Kadına taciz, öfkeli kocaya meydan dayağı

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı.

Sipariş sonrası rezil olay Kadına taciz, öfkeli kocaya meydan dayağı

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Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sipariş sonrası rezil olay Kadına taciz, öfkeli kocaya meydan dayağı

Sipariş sonrası rezil olay Kadına taciz, öfkeli kocaya meydan dayağı



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#İstanbul#Pendik#Darp

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