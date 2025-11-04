×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sipariş cinayetine tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#İstanbul#Bağcılar
Sipariş cinayetine tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 06:44

İstanbul Bağcılar'da 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay, kardeşi R.F.S.'nin kafede sipariş nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Havin Taşçı'yı 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Haberin Devamı

İstanbul Bağcılar’da Havin Taşçı (20), geçen cuma gecesi bir süre önce işten ayrıldığı kafeye giderek sipariş verdi. Kafede çalışan Şeymanur Sanbay (19), siparişi getirdi.

Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay eve gitti. Ardından evden çıkan abla Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü.

Sipariş cinayetine tutuklama

Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçağı Taşçı’nın bacaklarına ağır şekilde sapladı. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Havin Taşçı hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Haberin Devamı

Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınSporcu sevgiliye uzaklaştırma kararıSporcu sevgiliye uzaklaştırma kararıHaberi görüntüle




 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#İstanbul#Bağcılar

BAKMADAN GEÇME!