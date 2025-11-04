Sipariş cinayetine tutuklama

Haberin Devamı

İstanbul Bağcılar’da Havin Taşçı (20), geçen cuma gecesi bir süre önce işten ayrıldığı kafeye giderek sipariş verdi. Kafede çalışan Şeymanur Sanbay (19), siparişi getirdi.



Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay eve gitti. Ardından evden çıkan abla Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü.



Haberin Devamı

Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçağı Taşçı’nın bacaklarına ağır şekilde sapladı. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Yaralanan Havin Taşçı hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın Sporcu sevgiliye uzaklaştırma kararı Haberi görüntüle







