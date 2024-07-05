ŞİÖ zirvesinden ‘düzen değişiyor’ mesajı

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Yayınlanan metinde özetle şu ifadeler kullanıldı:

‘DIŞ BASKIYA YER YOK’

“ŞİÖ üye ülkeleri dünyada daha kalıcı barış, istikrar ve adil dünya için örgüt etkisinin arttırılmasını hedefliyor. Geride kalan ülkelerin yeni adil dünya inisiyatifine katılmasını bekliyor. ŞİÖ üye ülkeleri halkların geleceğinin kendileri tarafından belirlenmesini, siyasi ve ekonomik gelişim yolunun dıştan herhangi baskı ve etki olmaksızın icra edilmesini savunuyor. Ülkelerin birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması uluslararası ilişkilerin temel taşını oluşturuyor.

‘ORTAK GELECEK’

Hiçbir ülkenin diğerine karşı güç kullanma tehdidinde bulunmaması gerekiyor. Çıkacak ihtilafların sadece barışçıl yoldan diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor. ŞİÖ slogan olarak ‘Tek dünya, bir aile, ortak gelecek’ ilkesini benimsiyor. ŞİÖ üyeleri, dünya ülkeleri arasında tek taraflı ve yasadışı yaptırım uygulamalarını kabul edilemez görüyor. Bu tür uygulamaların ayrı ülkeler yanı sıra dünya ekonomisi ve küresel istikrara zarar veriyor.”

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GENİŞLEME ADIMI

Zirvede ayrıca yeni üye kabulü de gerçekleşti. Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan’dan oluşan birliğe dün Belarus eklendi. Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’nun kabul konuşmasında, “Diğer dünya platformlarından farklı olarak ŞİÖ’de herkes birbirini dinlemeye ve anlamaya gayret ediyor. Çok kutuplu dünya düzeni böyle olur” demesi dikkat çekti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

- Erdoğan Astana’da ikili görüşmeler de yaptı. Zirve öncesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile de birer görüşme yaptı. Görüşmeler basına kapalı yapıldı.