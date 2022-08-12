Sinsice yaklaştı! 9 aylık çocuğu kaçırdı... Anneden yürek burkan sesleniş

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Olay, Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova ile Ümit K.'nin çocuğu oldu. Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı. Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti.



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