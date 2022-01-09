Sinsi oyunları bozacağız

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılışında konuştu. Erdoğan, “Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık” dedi. Erdoğan, Karaman’da da TOKİ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını yaptı. Erdoğan açılış konuşmalarında şunları söyledi:

HAYRET MUHALEFET TEMEL ATTI

“Konya’yı Yüksek Hızlı Tren ile 2011 yılında tanıştırdık. Boğaz’ın altından Avrasya tünelini kim yaptı? Fakat işte bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Şimdi ilk defa temel atma töreni yaptılar. Hayret. Şaşırdım doğrusu.

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TTB’YE TURKOVAC TEPKİSİ

İstanbul’da CHP belediyesi anlaşma yapmış. Terör örgütünün aparatları olarak İBB’de istihdam ediliyor. Aynısı Ankara’da aynısı değişik yerlerde. Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar diyor ki ‘Böyle bir şey yok’. Siz ne sahtekâr ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok, yapana da hep taş koydunuz.

HASTANEDE REHİN VATANDAŞLAR

Şehir hastanelerini yaptık. Savaş Ay’ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlar hiç sesiniz çıkmadı. Bu cambazlar, sahtekârlar maalesef o dönem hastanelerde rehin alınan vatandaşımın hakkını savunmadı. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı?

ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJ

Türkiye ablukaya alınsın istiyorlar. 20 Aralık’ta ne yaptık? Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Fahiş fiyat artışı ve enflasyon yüzünden vatandaşımızın canının yandığını biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz.”

Erdoğan, partisinin Karaman’daki toplantısında ise şunları söyledi: “Bay Kemal yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Neden söylemiyor çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Biz kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz, bu havlayanları sustururuz. Dinimize, Diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz, sorarız. 2023’de dinimize, Diyanetimize saldıranların, hesabını soracaktır. Dinime küfreden Müslüman olsa bari.”