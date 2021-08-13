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HaberlerGündem HaberleriSinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular
GeriGündem Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular
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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular

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Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular

Karadeniz'de selin etkili olduğu yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprü, sel nedeniyle yıkıldı.İlçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu. Su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımlar elden ele karşı tarafa ulaştırıldı.

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  • Ayancık Köprüsünde yardım için insan zinciri oluşturuldu
  • Ayancık Köprüsünde yardım için insan zinciri oluşturuldu
  • Ayancık Köprüsünde yardım için insan zinciri oluşturuldu
  • Ayancık Köprüsünde yardım için insan zinciri oluşturuldu
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İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün selden yıkılmasının ardından, ilçenin diğer bölümüne yardım ulaştırmak için ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri yaklaşık 150 metrelik insan zinciri oluşturdu.

Ekipler su, yiyecek, giyecek ve eşyalardan oluşan yardımları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.

Kızılay görevlisi Engin Ekin, AA muhabirine, devletin kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bölgede büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

Sinopun Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular
El birliği ile çalışıldığını ifade eden Ekin, "Amacımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için." dedi.

Yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

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Sinopun Ayancık ilçesindeki selde köprüler yıkıldı, yardımları ulaştırmak için 150 metrelik insan zinciri oluşturdular

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