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Sinop'taki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı

#Sinop#Sel Felaketi#Türkeli
Sinoptaki sel felaketinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinop'ta 1,5 ay önce meydana gelen sel felaketinde Çayağzı Köprüsü'nün yıkıldığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sinoptaki selde köprünün yıkılış anı kameradaSinoptaki selde köprünün yıkılış anı kamerada
Sinoptaki selde köprünün yıkılış anı kamerada

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Kentte, 11 Ağustos'ta etkili olan kuvvetli yağışın ardından Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle debisi yükselen dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

Sinop Ayancıktaki sel felaketinde son sözleri yürek burktu

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Bölgede çalışmalar sürerken, sel afeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

O anları kaydeden kişinin ayrıca "Köprü yıkıldı. Allah, sonumuzu hayır etsin, çekilin oradan. Allah'ım bizi koru. Eyvah eyvah, şu an köprü yıkıldı" dediği duyuluyor.

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#Sinop#Sel Felaketi#Türkeli