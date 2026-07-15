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Sinop'taki kavga İstanbul'daki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNA'lar eşleşti, 'Olayı hiç hatırlamıyorum' dedi

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#Faili Meçhul#Cinayet#Bayrampaşa
Sinoptaki kavga İstanbuldaki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNAlar eşleşti, Olayı hiç hatırlamıyorum dedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 10:34

Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen servis şoförü Gültekin Yıldırım (55) cinayeti, DNA örneklerinin yeniden incelenmesiyle aydınlatıldı ve şüpheli Metin Ö., Muğla’nın Datça ilçesinde gözaltına alındı. Cinayet, olay yerinden yıllar önce alınan DNA örneklerinin bir yıl önce Sinop cezaevinde bir kavgaya karışan ve DNA örnekleri alınan şüpheli Metin Ö. ile eşleşmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli, "Olayı hatırlamıyorum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Bayrampaşa, otogar yakınındaki yeşil alanda 24 Haziran 2014'te bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gültekin Yıldırım’ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin gece yarısından sonra işlendiği tespit edildi. Ayrıca Gültekin Yıldırım’ın teninde ve ceketinde boğuşma sonucu olduğu anlaşılan katile ait kan örnekleri bulundu. Ancak o tarihte yapılan araştırmalarda DNA örnekleri hiç kimseyle eşleşmeyince olay faili meçhul olarak kaldı. Gültekin Yıldırım’ın olaydan sonra gasbedilen telefonu ise Gaziantep’te bulundu.

Sinoptaki kavga İstanbuldaki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNAlar eşleşti, Olayı hiç hatırlamıyorum dedi

Gültekin Yıldırım

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Asayiş Şube müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme soruşturmanın seyrini değiştirdi. 2025 yılında Sinop cezaevinin restorasyon inşaatında yaşanan bir kavganın ardından gözaltına alınan Metin Ö.’nün kan örnekleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Yapılan incelemede Metin Ö.’nün DNA örnekleri, yıllar önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın üzerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleşti.

Sinoptaki kavga İstanbuldaki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNAlar eşleşti, Olayı hiç hatırlamıyorum dedi

ŞÜPHELİ DATÇA'DA MİNİBÜSTE YAKALANDI

Bu gelişme üzerine Metin Ö.’nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve saatinde şüphelinin Gültekin Yıldırım ile aynı yerde olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için Datça’ya giden polis ekipleri, inşaatta çalışan Metin Ö.’yü Karaköy mahallesinden Reşadiye mahallesine giderken minibüsün içinde gözaltına aldı.

Sinoptaki kavga İstanbuldaki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNAlar eşleşti, Olayı hiç hatırlamıyorum dedi

'OLAYI HİÇ HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli Metin Ö.’nün kendisini yakalayan polislere "Olayı hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden 2 'tehdit', 2 'yaralama' ve bir 'güveni kötüye kullanmaktan' toplam 5 suç kaydı olduğu tespit edildi. Datça’dan İstanbul’a getirilmek üzere yola çıkan şüphelinin sorgusu İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılacak.

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Sinoptaki kavga İstanbuldaki sırrı gün yüzüne çıkardı: DNAlar eşleşti, Olayı hiç hatırlamıyorum dedi

 

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#Faili Meçhul#Cinayet#Bayrampaşa

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