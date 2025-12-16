×
Sinop'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! Kaza anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 17:31

Sinop'un Boyabat ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i işçi 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Boyabat Karacaören köyü mevkiinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti, servis aracındaki 8'i işçi toplam 10 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

