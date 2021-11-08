Sinop'ta şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Aziz Yıldırımın o sözleri olay oldu 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...Aziz Yıldırım'ın o sözleri olay oldu! 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...#Fenerbahçe
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu#Enver Altaylı
İstanbul için güzel haber Türkiyenin en hızlısında test sürüşleri başladı...İstanbul için güzel haber! Türkiye'nin en hızlısında test sürüşleri başladı... #Adil Karaismailoğlu
Korkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacakKorkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacak!#Dünya Gıda Programı
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Herkes onu konuşuyor Paçasını kıvırıp suya girdi ve...Herkes onu konuşuyor! Paçasını kıvırıp suya girdi ve... #COP26
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Akılalmaz plan... Bu nasıl baba Gözdağı vermek için kızını vurdurtmuşAkılalmaz plan... Bu nasıl baba! Gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş#Konya
Galatasarayda taraftarı isyan ettiren rakam 105te 0 çektiler...Galatasaray'da taraftarı isyan ettiren rakam! 105'te 0 çektiler...#Galatasaray
Milyonların umutla beklediği haber geldi... İşte eski normale dönüş tarihiMilyonların umutla beklediği haber geldi... İşte eski normale dönüş tarihi#Koronavirüs
Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misinizYargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?#Tülin Şahin
Borsada rekor günü Zirve yükseliyorBorsa'da rekor günü! Zirve yükseliyor#Borsa İstanbul
HABERLERGündem Haberleri

Sinop'ta şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

#Lütfü Türkkan#Sinop#Şehit
Sinopta şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkana tepki

Sinop'ta şehit yakınları ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadı.

Bir milletvekilinin Türk bayrağı altında böyle bir eylemde bulunamayacağını vurgulayan Özgen, gaziler ve şehit aileleri olarak dimdik ayakta ve nöbette olduklarını dile getirdi.

Özgen, şunları dile getirdi:

"Bu büyük milletin asıl unsurları olan bizler, bu kişi ve onun gibilere asla prim vermeyiz. Bu kişiyi milletvekilliğinden istifaya ve soyadındaki Türk ismini değiştirmeye davet ediyoruz. Sen, siyaset yapacaksın diye milletle alay edemez, dalga geçemezsin. Biz gaziler ve şehit yakınları olarak buna asla müsaade etmeyiz."

Özgen'in yanı sıra basın açıklamasına katılan şehit yakınları da Türkkan'a tepki göstererek istifaya davet etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfü Türkkan#Sinop#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini