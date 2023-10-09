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Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

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#Sinop#Kaza#Boyabat
Sinopta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 19:44

Sinop’un Boyabat ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisinde Dranaz Tüneli yakınında meydana geldi. İsa Memiş (50) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunun 5 kişi sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan 5 kişiden Kazım Biber ve Şükriye Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Memiş ve Şengün Topal da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Şennur Memiş ise Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Sinop#Kaza#Boyabat

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