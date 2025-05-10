Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

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Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.