×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2'si ağır 18 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sinop#Tur Otobüsü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 12:43

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Lala-Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrencileri taşıyan tur otobüsü, yoğun sisin etkili olduğu virajlı yolda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sinopta öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2si ağır 18 yaralı

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinopta öğrencileri taşıyan tur otobüsü otomobille çarpışarak devrildi: 2si ağır 18 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinop#Tur Otobüsü#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!