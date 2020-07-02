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SİNOP (AA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

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Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi
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Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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