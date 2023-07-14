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Sinop’ta korkunç olay! Damat gözaltında

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#SİNOP#Polis#Yangın
Sinop’ta korkunç olay Damat gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 14:56

SİNOP'un Dikmen ilçesinde, evlerinde yangın çıkan Hayri Danacı (51) ve eşi Fatma Danacı (49), ölü olarak bulundu. Çiftin damadı, gözaltına alındı.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında Sirop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evinde yangın çıktığı ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri ve Fatma Danacı çiftinin cesedi bulundu.

Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili çiftin damadının gözaltına alındığı belirtilirken, cinayet şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

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#SİNOP#Polis#Yangın

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