Sinop'ta korkunç olay! Çöplükte bebek cesedi bulundu

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Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi çöp depolama alanında sabah saatlerinde çöpleri ayrıştıran görevliler, hareketsiz yatan bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

"CESET KONTEYNERDEN GELMİŞ"

Tesis görevlilerinin durumu fark ettiğini belirten Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, “Tesis çalışanları arkadaşlarımız 10.30 saatlerinde çöpleri ayrıştırma işlemi yaparken bebek cesedi fark etmişler. Durumu hemen ekiplere haber verdik. Ceset konteynerden gelmiş. Gereken süreci başlattık. Bebeği çöpe atan kişi ya da kişiler en kısa zamanda eminim ki bulunacaktır” diye konuştu.