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Sinop’ta kar 170 köyü ulaşıma kapattı

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#Sinop #Boyabat#KAR
Sinop’ta kar 170 köyü ulaşıma kapattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 10:09

Sinop’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 170 köy yolunu ulaşıma kapandı.

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Sinop ve ilçelerine bağlı köy kesimlerinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 170 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Boyabat’ta 29 köy, Gerze, Erfelek ve Ayancık ilçelerinde 28’er köy, Dikmen’de 25 köy, Durağan ve Merkez ilçelerinde 13’er köy, Türkeli’de ise 6 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

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Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplam 55 iş makinesi ve 113 personelin, öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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#Sinop #Boyabat#KAR

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