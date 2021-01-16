MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
GeriGündem Sinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Sinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Sinop’ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sinop’ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaza, Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 57 AAD 178 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 57 AAD 484 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza esnasında motosikletten fırlayan sürücü Orhan Günaydın kafasını sert bir şekilde kamyonete çarptı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yerde yatan sürücü Günaydın sedyeye alınarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle