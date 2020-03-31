MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü
GeriGündem Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:40,Son Güncelleme:/

Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda 5 kişiye suçüstü
Abone Olgoogle-news

Sinop'un Durağan ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Beybükü köyü Ambarkaya mevkisinde anıt kaya mezarlarının bulunduğu bölgede izinsiz olarak kazı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilere ait kazı çalışmalarında kullanılan aletler ele geçirildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle