×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sinop#Helenistik Dönem#Arkeoloji
Sinopta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 15:21

Sinop’ta 2300 yıllık geçmişe sahip yapıların yer aldığı Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait olduğu düşünülen mozaik bulundu.

Haberin Devamı

Kent merkezindeki Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Ortaya çıkan eserin zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu belirtildi.

Sinopta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, “Sinop mozaik bakımından önemli bir şehir. Şimdiye kadar temel hafriyatlarda, çeşitli kazılarda zengin mozaiklere ulaştık. 11 yıldır Bakanlığımızca devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaikleri dediğimiz önemli bir mozaik tabakasına ulaştık.

Sinopta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

Haberin Devamı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Gülgün Köroğlu'ndan aldığımız bilgiye göre ortaya çıkan çakıl taşı mozaikleri zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu düşünülüyor. Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop’un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu mozaik figürleri dini motifler, konut motifleri ve diğer bölümlerde kullanılan motifler olmak üzere değişkenlik gösterebiliyor. Çakıl taşı mozaiği dediğimiz bu mozaikler, Türkiye’de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" dedi. 

Sinopta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinop#Helenistik Dönem#Arkeoloji

BAKMADAN GEÇME!

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA
Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor

Dikkat, el ayak ağız hastalığı artıyor! Özellikle çocukları hedef alıyor... ‘Sıkça karşılaşmaya başladık, çok çabuk bulaşıyor'

#Sağlık
7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu