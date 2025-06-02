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Sinop’ta hastane acil servisindeki patlamada bir hemşire yaralandı

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#Sinop #Hastane#Patlama
Sinop’ta hastane acil servisindeki patlamada bir hemşire yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 00:39

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.

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20 yataklı hastanenin acil bölümünde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

 

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#Sinop#Hastane#Patlama

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