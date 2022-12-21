Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı! Kayıp kaptan aranıyor

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Bozburun açıklarında, dün saat 20.30 sıralarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

MÜRETTEBATTAN 4'Ü YOĞUN BAKIMDA

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralananların Samsun ve Ankara'ya sevk edildiği belirtilerek, "Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileriyle yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir" denildi.

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KAPTAN, DENİZE ATLAMIŞ

Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide kaptan Mısırlı Hüsam Sabit’in, alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtildi. Gece boyunca yapılan aramalarda izine rastlanılmayan kayıp kaptanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

HASAR GÜN AĞARINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Panama bayraklı kuru yük gemisindeki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Büyük hasara neden olan yangında geminin özellikle kamara bölümünün küle döndüğü görüldü. Kaynağı araştırılan yangının, ilk incelemelere göre, geminin kamara bölümünden çıktığı, rüzgar ve dalga nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı tespit edildi.

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KURTARMA PLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce de Twitter'dan yapılan paylaşımda; içinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detaylarının netleştirileceği kaydedildi. Geminin gündüz çekilen fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir" denildi.

KAFESLİ KURTARMA KAMERADA

Kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; zamanla yarışan kurtarma ekibi ile balıkçılar ve alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan mürettebatın tekneye nakledilerek limana götürüldüğü anlar yer aldı.

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Gemideki personelden bazılarının uyrukları ile isimlerinden belirlenenler ise "Hüsam Sabit (kayıp kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38)" olarak açıklandı.

VALİ KARAÖMEROĞLU: YAKIT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisindeki yangında, dumandan etkilenen ve yaralanan mürettebatı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, gemiden yakıt sızıntısı riskine karşı önlemler alındığını duyurdu. Vali Karaömeroğlu, “16 yaralımızdan 4’ü yoğun bakımda, 6’sı serviste tedavileri devam ediyor. Diğer 6 yaralımızı da il dışına sevk etmiş bulunmaktayız. Kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 2 bot ve kara timiyle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız olarak sürdürülüyor. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemiyle ilgili herhangi bir batma tehlikesi yok. Herhangi bir mazot sızıntısı gibi bir tehlike yok. Olması durumunda zaten biz hazırlıklıyız, bütün tedbirlerimizi almış durumdayız” dedi.

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GAZ SIZINTISI NEDEN OLMUŞ

gemi şirketi sahiplerinin olay yerine intikal ettiğini de aktaran Vali Karaömeroğlu, “Onların kararı neticesinde gemiyi en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz. yangın, yaşam alanında çıkıyor; bir gaz sızıntısı nedeniyle ama şu an soğutma çalışmaları bittikten sonra Samsun Liman Başkanlığı’na ait uzmanlar gemide incelemelerini yapacaklar ve raporlarını hazırlayacaklar. 6 yaralımız, çok sağlıklı, 10 yaralımız da yoğun dumana mazur kaldı” diye konuştu.

BALIKÇILARA TEŞEKKÜR

Yangında kurtarma seferberliğine katkı sunan balıkçılar ile tüm ekibe teşekkür eden Vali Karaömeroğlu, "Hepsi çok fedakar, cefakar bir şekilde mücadele ettiler bizimle beraber. Allah onlardan razı olsun. Yine sahile intikalinde ve sahile intikalinden sonra acil servis müdahaleleri ve sağlık aşamasında sevk zincirinde hem emniyetimiz hem hastanemiz çok güzel bir koordinasyon içerisinde hareket etti. Hızlı bir müdahalede bulunduk; emeği geçen bütün arkadaşlarımıza kurumlarımıza da teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.