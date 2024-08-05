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Sinop'ta feci kazada 2 can kaybı

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#Sinop#Trafik#Kaza
Sinopta feci kazada 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 09:22

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar Fatma Kandıra ve Nazire Karabiber, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Sinop#Trafik#Kaza

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