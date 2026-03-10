×
Sinop'ta denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 08:59

Sinop'ta sahil bandında denizde hareketsiz yatan bir erkek şahıs, bekçiler tarafından fark edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 03.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil bandında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, denizde su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan erkek şahsın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüterek incelemelerde bulundu. Şahsın cansız bedeni, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

