Sinop'ta çok acı olay! Dört kişilik Cinbe ailesi boğularak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, 31 Temmuz'da Çiftlik Sahili mevkisinde meydana geldi Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybettti.

BİR ACI HABER DAHA

Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe de bugün yaşamını yitirdi.